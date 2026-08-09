ATACMS для України: які характеристики та що вражали ці ракети раніше

Головне: Ракети. 70 балістичних ракет ATACMS модифікації M39 орієнтовною вартістю близько 28 млн доларів.

Установки. 12 пускових систем залпового вогню M270, які передадуть Україні на постійній основі.

Постачальники. Угоду планують реалізувати через приватні компанії з Туреччини, Болгарії та США.

Дальність. M39 здатні вражати цілі на відстані до 165 км і оснащені касетною бойовою частиною.

Що саме погодив Держдеп

Згідно з оприлюдненими документами, ідеться про постійну передачу Україні 12 пускових установок M270 MLRS, а також 2 524 некерованих ракет DPICM подвійного призначення і 47 тисяч 203-мм гаубичних снарядів M509AI DPICM. Ця частина пакета оцінюється приблизно у 255,9 млн доларів. Окремим пунктом у документах фігурують 70 ракет M39 ATACMS вартістю близько 28 млн доларів.

Читайте також: США можуть передати Україні ATACMS та пускові установки M270

Постачання планують організувати через низку приватних компаній — турецькі MKE, ASFAT та ARCA Savunma, болгарську VTIC International, а також американські Pansophico і Patriot Defense Group. У Держдепі зазначили, що передача відповідає цілям безпекової допомоги США, а уряд готовий санкціонувати операцію з урахуванням політичних, військових, економічних і правозахисних міркувань.

ATACMS (Army Tactical Missile System) – американська балістична ракета класу "земля-земля", яку розробляє й виробляє Lockheed Martin. Компанія описує систему як далекобійну зброю точного ураження, здатну працювати по цілях, що виходять за межі досяжності звичайної артилерії та РСЗВ, за будь-яких погодних умов.

Фото: пуск ATACMS (Lockheed Martin)

Модифікація M39 (Block I), про яку йдеться в новому пакеті, має дальність до 165 кілометрів і касетну бойову частину з майже тисячею вражальних елементів. Ракета наводиться інерційною системою з підтримкою GPS. Запускати ATACMS можна з установок M270 MLRS та M142 HIMARS — обидва типи вже стоять на озброєнні Сил оборони України.

Як ATACMS зʼявились в Україні

Першу партію ракет ATACMS Сили оборони застосували у ніч на 17 жовтня 2023 року. Тоді ЗСУ вразили аеродроми з російською авіацією поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Ті ракети мали обмежену дальність до 165 км і касетну бойову частину. Наступного року США передали Україні модифікацію з дальністю до 300 кілометрів, однак понад року ЗСУ могли застосовувати ATACMS лише по цілях на тимчасово окупованих територіях.

Ситуація змінилася восени 2024-го: після рішення Росії залучити до бойових дій північнокорейські підрозділи адміністрація Джо Байдена вперше дозволила Україні бити ATACMS углиб території Росії.

Дозвіл спершу поширювався лише на Курську область – до цього США обмежували використання переданої зброї, посилаючись на ризики ескалації. Уже за кілька днів після зняття обмежень Сили оборони вдарили ракетами по військовому обʼєкту в Брянській області – це стало першим підтвердженим застосуванням ATACMS по території РФ.

Активна фаза ударів по території РФ протривала недовго. Уже наприкінці грудня 2024-го NYT повідомляла, що Україна помітно сповільнила темп атак ATACMS углиб Росії.

Серед причин видання називало обмежені запаси ракет і невизначеність щодо політики новообраного президента США Дональда Трампа. За даними видання, на момент отримання дозволу бити по РФ у листопаді 2024-го в України залишалося приблизно 50 ракет ATACMS, і повторного поповнення партнери не обіцяли.

Остаточно запаси вичерпалися до кінця січня 2025 року – приблизно в час інавгурації Трампа. Про це в березні 2025-го повідомило агентство Associated Press з посиланням на джерело в українському парламентському комітеті з питань оборони та американського чиновника.

Відтоді й дотепер Сили оборони фактично не мали американських ATACMS для ударів по цілях у Росії – новий пакет, документи щодо якого оприлюднив Держдеп, стане першим поповненням цього арсеналу за понад рік.

Пакет також розширить парк пускових установок M270 – техніки, яка є носієм не лише для ATACMS, а й для інших типів реактивних боєприпасів на озброєнні ЗСУ.