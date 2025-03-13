В Україні закінчилися надані США ракети ATACMS, - Associated Press

В Україні вже немає армійських тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS), що були надані раніше американською стороною. Запаси були вичерпані ще у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Офіційний представник США та український депутат з Комітету оборони країни розповіли представникам західних ЗМІ, що в арсеналі Сил оборони України вже немає ракет ATACMS.

Така інформація офіційними особами України та Штатів була озвучена вчора, 12 березня, у розмові з AP на умовах анонімності.

За словами американського чиновника, США загалом надали України менше ніж 40 таких ракет.

Також представник Штатів розповів, що Україна вичерпала такі запаси по ATACMS ще наприкінці січня.

"Високопоставлені керівники оборони США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, чітко дали зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACM і що США та союзники по НАТО вважають іншу зброю більш цінною у бою", - пише AP.

Використання ATACMS Україною

Варто нагадати, що ще наприкінці минулого року західні ЗМІ писали про те, що в України вже можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS.

Як вказувалося у публікації The New York Times наприкінці грудня 2024-го, Україна використовувала отримані від США ракети ATACMS, зокрема, для ударів по військових об'єктам РФ. Представники США і НАТО заявляли, що ці удари були ефективними, але також зазначали, що ЗСУ могли б використовувати дані ракети "більш виважено" щодо кількості, та бути більш вибірковою у виборі цілей.

Додамо, як писало NYT у грудні, на момент зняття "табу" на удари ATACMS по території РФ 17 листопада в України залишилися лише "десятки ракет".

Раніше РБК-Україна писало про те, що адміністрація минулого президента США Джо Байдена дозволила Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території. Між тим західні ЗМІ зауважували, що зона застосування ATACMS, згідно з рішенням Вашингтона, нібито обмежується лише Курською областю.

Також ми писали про те, що Україна могла вперше завдати ударів американськими ракетами ATACMS по території РФ 19 листопада, коли був уражений військовий об'єкт в районі міста Карачев у Брянській області. Нагадаємо, там був атакований 67-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського (ГРАУ) Міноборони РФ.