США можуть передати Україні ATACMS та пускові установки M270

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Державний департамент США оприлюднив документи щодо передачі Україні пускових установок M270, ракет ATACMS, а також касетних боєприпасів і снарядів. Загальна вартість двох пакетів перевищує 280 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Державного департаменту США.

Яке озброєння у переліку Згідно з документами, ідеться про постійну передачу Україні 12 пускових установок реактивних систем залпового вогню M270. Разом із ними згадуються 2 524 некеровані ракети подвійного призначення DPICM (касетні) та 47 тисяч 203-мм гаубичних снарядів M509AI DPICM. Орієнтовна вартість цієї частини - приблизно 255,9 мільйона доларів. Окремо в документах ідеться про передачу Україні 70 ракет M39 ATACMS. Орієнтовна вартість цієї партії - близько 28 мільйонів доларів. Як організують постачання Передачу озброєння планують здійснювати через низку приватних компаній - турецькі MKE, ASFAT та ARCA Savunma, болгарську VTIC International, а також американські Pansophico і Patriot Defense Group. У Держдепі зазначили, що така передача Україні відповідає цілям безпекової допомоги США. Уряд країни готовий санкціонувати операцію, врахувавши політичні, військові, економічні, правозахисні та пов'язані з контролем над озброєнням міркування.