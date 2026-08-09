ATACMS для Украины: какие характеристики и что поражали эти ракеты раньше

Главное: Ракеты. 70 баллистических ракет ATACMS модификации M39 ориентировочной стоимостью около 28 млн. долларов.

Установки. 12 пусковых систем залпового огня M270, которые будут переданы Украине на постоянной основе.

Поставщики. Соглашение планируется реализовать через частные компании из Турции, Болгарии и США.

Дальность. Ракеты M39 способні поражать цели на расстоянии до 165 км и оснащені кассетной боевой частью.

Что именно согласовал Госдеп

Согласно обнародованным документам, речь идет о постоянной передаче Украине 12 пусковых установок M270 MLRS, а также 2524 неуправляемых ракет DPICM двойного назначения и 47 тысяч 203-мм гаубических снарядов M509AI DPICM. Эта часть пакета оценивается примерно в 255,9 млн долларов. Отдельным пунктом в документах фигурируют 70 ракет M39 ATACMS стоимостью около 28 млн долларов.

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Снабжение планируется организовать через ряд частных компаний – турецкие MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group. В Госдепе отметили, что передача отвечает целям безопасности помощи США, а правительство готово санкционировать операцию с учетом политических, военных, экономических и правозащитных соображений.

ATACMS (Army Tactical Missile System) – американская баллистическая ракета класса "земля-земля", которую разрабатывает и производит Lockheed Martin. Компания описывает систему как дальнобойное оружие точного поражения, способное работать по целям, выходящим за пределы досягаемости обычной артиллерии и РСЗО, при любых погодных условиях.

Фото: пуск ATACMS (Lockheed Martin)

Модификация M39 (Block I), о которой идет речь в новом пакете, имеет дальность до 165 километров и кассетную боевую часть с почти тысячей поражающих элементов. Ракета приводится инерционной системой с поддержкой GPS. Запускать ATACMS можно с установок M270 MLRS и M142 HIMARS – оба типа уже стоят на вооружении Сил обороны Украины.

Как ATACMS появились в Украине

Первая партия ракет ATACMS Силы обороны была применена в ночь на 17 октября 2023 года. Тогда ВСУ поразили аэродромы с российской авиацией вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Эти ракеты имели ограниченную дальность до 165 км и кассетную боевую часть. В следующем году США передали Украине модификацию с дальностью до 300 километров, однако более года ВСУ могли применять ATACMS только по целям на временно оккупированных территориях.

Ситуация изменилась осенью 2024 года: после решения России привлечь к боевым действиям северокорейские подразделения администрация Джо Байдена впервые позволила Украине бить ATACMS вглубь территории России.

Разрешение сначала распространялось только на Курскую область – до этого США ограничивали использование переданного оружия, ссылаясь на риски эскалации. Уже через несколько дней после снятия ограничений Силы обороны ударили ракетами по военному объекту в Брянской области – это стало первым подтвержденным применением ATACMS по территории РФ.

Активная фаза ударов по территории РФ продлилась недолго. Уже в конце декабря 2024 года NYT сообщала, что Украина заметно замедлила темп атак ATACMS вглубь России.

Среди причин издание называло ограниченные запасы ракет и неопределенность политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. По данным издания, на момент получения разрешения бить по РФ в ноябре 2024-го у Украины оставалось примерно 50 ракет ATACMS, и повторного пополнения партнеры не обещали.

Окончательно запасы иссякли до конца января 2025 года – примерно во время инаугурации Трампа. Об этом в марте 2025 сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в украинском парламентском комитете по вопросам обороны и американского чиновника.

С тех пор до сих пор Силы обороны фактически не имели американских ATACMS для ударов по целям в России – новый пакет, документы по которому обнародовал Госдеп, станет первым пополнением этого арсенала за год.

Пакет также расширит парк пусковых установок M270 – техники, носителя не только для ATACMS, но и для других типов реактивных боеприпасов на вооружении ВСУ.