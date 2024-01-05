США готують план дій у разі розширення конфлікту на Близькому Сході, - Politico

Сполучені Штати розробляють заходи реагування у разі розширення конфлікту Близькому Сході та її поширення весь регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Чотири джерела, знайомі з цим питанням, зокрема високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена, підтвердили підготовку спеціального плану та пакету заходів реагування.
За словами трьох американських чиновників, безпосередньо знайомих з ходом обговорень, військові розробляють плани завдання удару у відповідь по підтримуваних Іраном хуситах, які нападають на комерційні судна в Червоному морі.
За словами одного з джерел, представники розвідки тим часом вигадують способи передбачати і парирувати можливі напади на США з боку сил, що підтримуються Іраном, в Іраку та Сирії. Вони також працюють над тим, щоб визначити, де хусити можуть завдати наступного удару.
За словами офіційних осіб, ймовірність ширшого конфлікту зростає після серії зіткнень в Іраку, Лівані та Ірані, які сталися за останні кілька днів. Це переконало деяких представників адміністрації в тому, що війна в Секторі Газа офіційно вийшла далеко за його межі – сценарій, якого США намагалися уникнути кілька місяців.
На думку джерел, такий розвиток подій є небезпечним не лише для регіональної безпеки, а й для шансів Байдена на переобрання.
Навіть без участі американських військ у конфліктах виборці можуть розглядати 2024 рік як шанс висловити свою думку щодо ключового зовнішньополітичного питання цих виборів – чи необхідно Штатам брати участь у закордонних конфліктах.
Проте є й інші ознаки того, що у Білому домі стурбовані зростанням цих загроз. Повідомляється, що останніми днями у різних відомствах, від Пентагону до Держдепартаменту та спецслужб, почали оцінювати, як Іран чи його маріонеткові сили на Близькому Сході можуть безпосередньо атакувати США чи їхніх союзників у регіоні.
Що передувало
У понеділок, 25 грудня, армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником американською базою в Іраку.
Тоді в результаті атаки пов'язаних з Іраком бойовиків один американський військовослужбовець опинився в критичному стані і двох інших поранено.
Президент США Джо Байден заявив, що повітряні удари американців по цілях в Іраку були спрямовані на утримання Ірану і груп бойовиків, які підтримували Тегеран, від атак на американський персонал і об'єкти на Близькому Сході.
Також ми писали, що з листопада 2023 року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Так, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.
Також крилату ракету наземного базування хуситів вразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.
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