Гідна відповідь. США атакували об'єкти "Хезболла" в Іраці

Армія Сполучених Штатів вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікерки Білого дому Ендріен Вотсон.

Зазначається, що вранці 25 грудня на півночі Іраку американські військовослужбовці були атаковані безпілотником з одностороннім керуванням. Внаслідок удару троє військових були поранені, один із них перебуває у важкому стані.

Відповідальність за атаку взяло на себе ополчення "Катаїб Хезболла" та пов'язані з ним угруповання, що діють під егідою підтримуваних Іраном бойовиків.

У відповідь, президент США Джо Байден наказав Міністерству оборони підготувати варіанти відповіді.

"Варіанти були озвучені президенту під час телефонної розмови з міністром оборони Ллойдом Остіном і членами президентської команди з національної безпеки. Під час розмови президент наказав завдати ударів по трьох об'єктах, що використовуються "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з нею групами, зосередившись на діяльності безпілотних літальних апаратів", - повідомляє Білий дім.

Атаки Ізраїлю по об'єктах руху Хезболла

Підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости та сили на кордоні.

У середу, 20 грудня, винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані.

Раніше сили і засоби ізраїльської ППО перехопили один із літаків, що проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

Ізраїль може почати наземну війну проти "Хезболли", щоб відкинути їх на 20 кілометрів від власних кордонів.

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