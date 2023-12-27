Авіаудари США в Іраку мали стримати Іран і бойовиків від атак, - Байден

Повітряні удари військових Сполучених Штатів Америки (США) на початку тижня по цілях в Іраку були спрямовані на стримання Ірану та підтримувані Тегераном групи бойовиків від проведення атак на американський персонал і об'єкти на Близькому Сході.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ці удари мали на меті знизити та зірвати поточну серію нападів на Сполучені Штати та наших партнерів, а також стримати Іран і підтримувані Іраном групи ополчення від проведення або підтримки подальших атак на персонал і об’єкти Сполучених Штатів", - сказав він у середу у своєму зверненні до вищого керівництва Конгресу.

Американський президент наголосив, що Штати готові вжити "подальших заходів, якщо це необхідно та доцільно, щоб усунути подальші загрози чи напади".

Що передувало

Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку.

Тоді в результаті дронової атаки бойовиків, яких пов'язують з Іраком, один американський військовослужбовець опинився в критичному стані та двоє інших були поранені.

Ситуація на Близькому Сході

Це зіткнення сталося на тлі триваючої війни Ізраїлю з угрупованням ХАМАС в Секторі Газа, та ескалації в регіоні. Нагадаємо, що поєднані з Іраном угруповання в Іраку та Сирії виступають проти кампанії ЦАХАЛ в палестинському анклаві, та покладають відповідальність на Штати через їхню підтримку ізраїльської сторони.

Американські військові заявили, що внаслідок ударів в Іраку, ймовірно, було вбито "декілька бойовиків "Катаіб Хезболла"" та знищено об'єкти, які використовували угруповання.

Раніше повідомлялося, що у грудні ліванське угруповання "Хезболла" пообіцяло посилити атаки на військові бази США на Близькому Сході.