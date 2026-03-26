США готовят "последний удар" по Ирану: Axios узнало, какие сценарии рассматривает Пентагон

США могут нанести масштабный удар по Ирану - с наземными войсками и бомбардировкой - если дипломатические переговоры зайдут в тупик. Решение еще не принято, но подготовка уже идет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios , об этом рассказали два американских чиновника и два источника, знакомые с внутренними дискуссиями.

Что планирует Пентагон

Министерство обороны США прорабатывает несколько вариантов так называемого "последнего удара" - решительного военного действия, которое должно завершить боевые действия. Среди них - и наземные операции, и масштабные авиаудары.

Эскалация станет реальной, если переговоры не дадут результата. Особенно - если Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового нефтяного транзита, останется заблокированным.

Четыре ключевых варианта

Источники описывают следующие сценарии:

Остров Харг - главный центр иранского нефтяного экспорта. США рассматривают его вторжение или блокаду.

- главный центр иранского нефтяного экспорта. США рассматривают его вторжение или блокаду. Остров Ларак - стратегический форпост на входе в Ормузский пролив. Там размещены иранские бункеры, ударные корабли и радары.

- стратегический форпост на входе в Ормузский пролив. Там размещены иранские бункеры, ударные корабли и радары. Остров Абу-Муса и два меньших острова возле пролива - контролируются Ираном, но на них претендуют ОАЭ.

и два меньших острова возле пролива - контролируются Ираном, но на них претендуют ОАЭ. Блокировка танкеров - захват судов, вывозящих иранскую нефть с восточной стороны Ормузского пролива.

Ядерный вопрос

Американские военные также разработали планы наземной операции внутри Ирана - для защиты запасов высокообогащенного урана на ядерных объектах.

В качестве альтернативы рассматривают массированные авиаудары по этим объектам, чтобы отрезать Иран от доступа к материалам.

Что решил Трамп

Никакого решения президент пока не принял. Представители Белого дома называют любые варианты с наземными операциями "гипотетическими".

Впрочем, источники говорят: если переговоры в ближайшее время не дадут ощутимых результатов - Трамп готов к эскалации.

Первым шагом может стать удар по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. В ответ Тегеран угрожает масштабными действиями по всему Персидскому заливу.

Иран также имеет влияние на развитие событий. Многие сценарии, которые сейчас обсуждаются в Вашингтоне, рискуют не завершить конфликт, а наоборот - затянуть и углубить его.