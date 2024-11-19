США готовят новый пакет военной помощи для Украины

О нем будет объявлено в ближайшие дни. В пакет войдут средства для ПВО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

Этот шаг подчеркивает намерение США продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Что войдет в новый пакет помощи:

"Мы будем усиливать поддержку Украины и в ближайшее время объявим о новом пакете военной помощи," - отметила Томас-Гринфилд.

Помощь Украине от США

Также мы писали, что 16 октября президент США Джо Байден огласил новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов.

А вот президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн. долларов.

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