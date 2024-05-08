ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США готують нові пакети військової допомоги Україні, - Держдеп

Середа 08 травня 2024 22:06
UA EN RU
США готують нові пакети військової допомоги Україні, - Держдеп Архівне фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллера.

Журналісти уточнили, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні у світлі останньої російської ракетної атаки.

Представник Держдепу сказав, що додаткових оголошень щодо цього він не має, але нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад 1 млрд доларів.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні", - додав чиновник.

Також Міллер додав, що слід очікувати оголошення нових пакетів допомоги.

Військова допомога Україні від США

Вашингтон тривалий час не міг схвалити закон про допомогу Україні, але нещодавно Конгрес проголосував за нього.

Президент Джо Байден одразу ж оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 1 млрд доларів. А через деякий час глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета допомоги на 6 млрд доларів.

При цьому Остін уточнив, що ще "занадто рано" говорити про ефект на полі бою від наданої Україні військової допомоги від США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду