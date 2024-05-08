США готують нові пакети військової допомоги Україні, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллера .

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні", - додав чиновник.

Представник Держдепу сказав, що додаткових оголошень щодо цього він не має, але нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад 1 млрд доларів.

Журналісти уточнили, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні у світлі останньої російської ракетної атаки.

Військова допомога Україні від США

Вашингтон тривалий час не міг схвалити закон про допомогу Україні, але нещодавно Конгрес проголосував за нього.

Президент Джо Байден одразу ж оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 1 млрд доларів. А через деякий час глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета допомоги на 6 млрд доларів.

При цьому Остін уточнив, що ще "занадто рано" говорити про ефект на полі бою від наданої Україні військової допомоги від США.

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