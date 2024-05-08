США готовят новые пакеты военной помощи Украине, - Госдеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера .

"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании", - добавил чиновник.

Представитель Госдепа сказал, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более 1 млрд долларов.

Журналисты уточнили, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине в свете последней российской ракетной атаки.

Военная помощь Украине от США

Вашингтон долгое время не мог одобрить закон о помощи Украине, но недавно Конгресс проголосовал за него.

Президент Джо Байден сразу объявил о выделении Украине пакета военной помощи на 1 млрд долларов. А спустя некоторое время глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине крупнейшего пакета помощи на 6 млрд долларов.

При этом Остин уточнил, что еще "слишком рано" говорить об эффекте на поле боя от оказанной Украине военной помощи от США.

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