США готують наступні контакти Москви з Європою і новий раунд переговорів, - Кушнер

США працюють над організацією прямих контактів між Москвою та європейськими партнерами і готують порядок денний наступного раунду тристоронніх переговорів. Під час консультацій зі сторонами з'явилися нові ідеї, які можуть допомогти подолати розбіжності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зятя президента США та спецпосланця Джареда Кушнера в соцмережі X.
За словами Кушнера, після тристоронніх зустрічей і розмов з Путіним та Зеленським він і спецпосланець Стів Віткофф продовжують тісні консультації з Росією, Україною та європейськими партнерами.
Зараз США зосереджені на прямій взаємодії Москви з Європою і підготовці порядку денного наступного раунду тристоронніх переговорів.
Кушнер повідомив, що під час обговорень з'явилися нові ідеї, які зараз вивчають. За його словами, частина з них може безпосередньо привести до проривів, а інші можуть стати основою нових пропозицій, які допоможуть зблизити позиції сторін.
Кушнер визнав, що в медіа з'являлися повідомлення про максималістські позиції обох сторін і жорстку політичну риторику.
"У наших приватних обговореннях обидві сторони розуміють, що для завершення цієї війни знадобляться практичні компроміси", - написав він.
Спецпосланець також наголосив, що команда США й надалі дотримуватиметься конфіденційності, необхідної для таких чутливих переговорів.
Про нові ідеї на переговорах напередодні розповідав і Зеленський. За його словами, американці вперше запитали Україну, чи погодиться вона вийти з Донбасу в обмін на членство в НАТО. Президент нагадав, що Україна не віддає свої землі, і розповів, що Київ готує з партнерами цілісний безпековий пакет: гарантії від НАТО і ЄС, сильну армію та план відновлення з чіткими джерелами фінансування. Також Зеленський повідомив про підготовку масштабного обміну полоненими у форматі "більше тисячі на більше тисячі".
Москва тим часом висуває власні вимоги щодо безпеки Європи. За даними ЗМІ, Росія знову вимагає, щоб НАТО відвело війська на позиції 1997 року. Bild також писало, що Кремль хоче виходу Фінляндії з Альянсу і відмови від баз у країнах Балтії, проте Дмитро Пєсков заперечив, що такі умови висували.