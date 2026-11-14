США готують наступні контакти Москви з Європою і новий раунд переговорів, - Кушнер

За словами Кушнера, після тристоронніх зустрічей і розмов з Путіним та Зеленським він і спецпосланець Стів Віткофф продовжують тісні консультації з Росією, Україною та європейськими партнерами.

Зараз США зосереджені на прямій взаємодії Москви з Європою і підготовці порядку денного наступного раунду тристоронніх переговорів.

Кушнер повідомив, що під час обговорень з'явилися нові ідеї, які зараз вивчають. За його словами, частина з них може безпосередньо привести до проривів, а інші можуть стати основою нових пропозицій, які допоможуть зблизити позиції сторін.

Кушнер визнав, що в медіа з'являлися повідомлення про максималістські позиції обох сторін і жорстку політичну риторику.

"У наших приватних обговореннях обидві сторони розуміють, що для завершення цієї війни знадобляться практичні компроміси", - написав він.

Спецпосланець також наголосив, що команда США й надалі дотримуватиметься конфіденційності, необхідної для таких чутливих переговорів.