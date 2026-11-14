США готовят следующие контакты Москвы с Европой и новый раунд переговоров, - Кушнер

США работают над организацией прямых контактов между Москвой и европейскими партнерами и готовят повестку дня следующего раунда трехсторонних переговоров. В ходе консультаций со сторонами появились новые идеи, которые могут помочь преодолеть разногласия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зятя президента США и спецпосланника Джареда Кушнера в соцсети X.
По словам Кушнера, после трехсторонних встреч и разговоров с Путиным и Зеленским он и спецпосланник Стив Уиткофф продолжают тесные консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами.
Сейчас США сосредоточены на прямом взаимодействии Москвы с Европой и подготовке повестки дня следующего раунда трехсторонних переговоров.
Кушнер сообщил, что в ходе обсуждения появились новые идеи, которые сейчас изучают. По его словам, часть из них может напрямую привести к прорывам, а другие могут стать основой новых предложений, которые помогут сблизить позиции сторон.
Кушнер признал, что в медиа появлялись сообщения о максималистских позициях обеих сторон и жесткой политической риторике.
"В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для завершения этой войны понадобятся практические компромиссы", – написал он.
Спецпосланник также подчеркнул, что команда США и в дальнейшем будет соблюдать конфиденциальность, необходимую для таких чувствительных переговоров.
О новых идеях на переговорах накануне говорил и Зеленский. По его словам, американцы впервые спросили Украину, согласится ли она выйти из Донбасса в обмен на членство в НАТО. Президент напомнил, что Украина не отдает свои земли, и рассказал, что Киев готовит с партнерами целостный пакет безопасности: гарантии от НАТО и ЕС, сильную армию и план восстановления с четкими источниками финансирования. Также Зеленский сообщил о подготовке масштабного обмена пленными в формате "более тысячи на более тысячи".
Москва в это время выдвигает собственные требования по безопасности Европы. По данным СМИ, Россия снова требует, чтобы НАТОотвело войска на позиции 1997 года. Bild также писало, что Кремль хочет выхода Финляндии из Альянса и отказа от баз в странах Балтии, однако Дмитрий Песков возразил, что такие условия выдвигались.