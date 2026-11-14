США готовят следующие контакты Москвы с Европой и новый раунд переговоров, - Кушнер

По словам Кушнера, после трехсторонних встреч и разговоров с Путиным и Зеленским он и спецпосланник Стив Уиткофф продолжают тесные консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами.

Сейчас США сосредоточены на прямом взаимодействии Москвы с Европой и подготовке повестки дня следующего раунда трехсторонних переговоров.

Кушнер сообщил, что в ходе обсуждения появились новые идеи, которые сейчас изучают. По его словам, часть из них может напрямую привести к прорывам, а другие могут стать основой новых предложений, которые помогут сблизить позиции сторон.

Кушнер признал, что в медиа появлялись сообщения о максималистских позициях обеих сторон и жесткой политической риторике.

"В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для завершения этой войны понадобятся практические компромиссы", – написал он.

Спецпосланник также подчеркнул, что команда США и в дальнейшем будет соблюдать конфиденциальность, необходимую для таких чувствительных переговоров.