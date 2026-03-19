США готують масштабне постачання зброї на Близький Схід: Трамп пішов на радикальний крок

Деталі екстреного рішення

За інформацією видання, Державний департамент США оприлюднив обґрунтування надзвичайної ситуації, яка дозволяє скасувати вимоги щодо тривалого розгляду угод законодавцями.

Такий крок пояснюють необхідністю негайного посилення оборонних спроможностей союзників у Перській затоці.

За даними відомства, ці країни стають цілями для атак Ірану у відповідь на військові дії США та Ізраїлю.

Озброєння для союзників

Найбільший пакет допомоги призначений для Об'єднаних Арабських Еміратів, де сума угоди складає майже 8,4 млрд доларів.

Вона передбачає постачання вдосконалених ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності, боєприпасів для винищувачів F-16, а також систем ураження малих безпілотників та радіолокаційних станцій, інтегрованих з комплексами THAAD.

Крім того, Кувейт отримає радари протиповітряної та протиракетної оборони на суму 8 млрд доларів.

Для Йорданії передбачено пакет обсягом 70,5 млн доларів, який спрямують на підтримку авіації, закупівлю боєприпасів та запасних частин.

На початку березня 2026 року адміністрація Трампа вже використовувала механізм екстреного рішення для негайного продажу Ізраїлю 12 000 авіаційних бомб в обхід Конгресу.