Як мир в Україні за 24 години? Трамп заявив, що міг би розібратися з Іраном за 2 секунди

Президент США Дональд Трамп вважає, що він міг би розв'язати проблему, що виникла з Іраном, "за 2 секунди".

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив на зустрічі з прем'єром Японії Санае Такаїчі.

Він укотре розкритикував 46-го президента США Джо Байдена за те, що той "усе зіпсував". При цьому, за словами Трампа, він відновив американську армію у свій перший президентський термін.

"О, ти міг би покінчити з цим за дві секунди, якби захотів. Але ми діємо дуже виважено", - додав американський лідер.

Трамп похвалився, що у США є зброя, міць якої "немислима".

Обіцянка Трампа про мир в Україні

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв, що якщо він стане президентом, йому вдасться завершити війну Росії проти України за 24 години.

Він вважав, що такого результату вдасться досягти після дзвінків президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну.

Обіцянку Трампа так і не було виконано. У червні минулого року він назвав свою гучну заяву сарказмом.

Також президент США багато разів повторював, що він дійсно вважав війну РФ проти України "найлегшою" для врегулювання. Але в підсумку все виявилося навпаки.

До слова, раніше Трамп запевняв, що операція США проти Ірану була розрахована на 4 тижні. З моменту її початку минуло майже 3 тижні. Нещодавно американський президент сказав, що він не готовий оголошувати перемогу над Іраном.