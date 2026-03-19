Як мир в Україні за 24 години? Трамп заявив, що міг би розібратися з Іраном за 2 секунди

18:50 19.03.2026 Чт
Президент США зробив нову гучну заяву про війну з Іраном
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вважає, що він міг би розв'язати проблему, що виникла з Іраном, "за 2 секунди".

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на зустрічі з прем'єром Японії Санае Такаїчі.

Читайте також: "Ми ще не готові піти": Трамп назвав терміни завершення операції в Ірані

Трамп похвалився, що у США є зброя, міць якої "немислима".

"О, ти міг би покінчити з цим за дві секунди, якби захотів. Але ми діємо дуже виважено", - додав американський лідер.

Він укотре розкритикував 46-го президента США Джо Байдена за те, що той "усе зіпсував". При цьому, за словами Трампа, він відновив американську армію у свій перший президентський термін.

Обіцянка Трампа про мир в Україні

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв, що якщо він стане президентом, йому вдасться завершити війну Росії проти України за 24 години.

Він вважав, що такого результату вдасться досягти після дзвінків президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну.

Обіцянку Трампа так і не було виконано. У червні минулого року він назвав свою гучну заяву сарказмом.

Також президент США багато разів повторював, що він дійсно вважав війну РФ проти України "найлегшою" для врегулювання. Але в підсумку все виявилося навпаки.

До слова, раніше Трамп запевняв, що операція США проти Ірану була розрахована на 4 тижні. З моменту її початку минуло майже 3 тижні. Нещодавно американський президент сказав, що він не готовий оголошувати перемогу над Іраном.

Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО