США готують арешт десятків танкерів, пов'язаних із Венесуелою: Reuters дізнався деталі

Як пише інформагенція, точна кількість ордерів на арешт суден, які подали та вже отримали Сполучені Штати, залишається невідомою, оскільки відповідні документи та судові рішення не є публічними.

Джерела Reuters зазначають, що загалом адміністрація США подала десятки таких позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні.

Судна "тіньового флоту" - це такі кораблі, які маскують своє справжнє походження, щоб перевозити нафту з ключових країн-виробників, які наразі перебувають під санкціями. Ідеться про Іран, Росію або Венесуелу.

Після спецоперації американських військових у Каракасі, під час якої було затримано президента Венесуели Ніколаса Мадуро, військові та берегова охорона США вже затримали в міжнародних водах п’ять танкерів, які перевозили венесуельську нафту або були пов’язані з нею.