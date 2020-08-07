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США готуються ввести санкції проти очільниці Гонконгу, - Bloomberg

Вашингтон, П'ятниця 07 серпня 2020 17:09
США готуються ввести санкції проти очільниці Гонконгу, - Bloomberg
Фото: Керрі Лам (flickr.com riseconf)
Автор: Дмитро Левицький

Санкції також стосуватимуться посадовців Комуністичної партії КНР

Білий дім готується ввести санкції проти китайських посадовців та їх союзників в Гонконгу. Обмеження можуть зачепити й голову адміністрації автономного регіону - Керрі Лам.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

Санкції проти посадовців Комуністичної партії Китаю та Лам за їх роль в обмеженні політичних свобод в Гонконгу планують ввести вже у п'ятницю, 7 липня.

Трамп погрожував китайським посадовцям санкціями ще після ухвалення скандального закону про національну безпеку Гонконгу. У США вважають, що цей закон суттєво обмежує автономію Гонконгу.

Минулого тижня влада Гонконгу, як пише Bloomberg, перетнула чергову "червону лінію", заборонивши десяткам активістів домагатися посад та арештував чотирьох осіб за антиурядові заклики у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Китаю через обмеження автономії Гонконгу; обмеження стосуються осіб, компаній та організацій, які сприяють обмеженню прав та свобод в автономному регіоні.

Крім того, санкції проти Китаю за обмеження автономії Гонконгу схвалила Рада Європейського союзу; Євросоюз ввів обмеження на експорт до Китаю обладнання та технологій, які можуть використати для репресій в Гонконгу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиГонконгСанкції
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