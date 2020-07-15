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Трамп утвердил санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом

США, Среда 15 июля 2020 05:47
Трамп утвердил санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом
Фото: флаги США и Китай (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Меры были введены против ряда лиц и компаний

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге. Также он утвердил исполнительный указ о лишении торгово-экономических преференций.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Документ предусматривает широкий спектр санкций против лиц, организаций и компаний, содействующих Китаю в ограничении автономии Гонконга.

Санкции будут действовать на субъектов, нарушающих обязательства официального Пекина перед Гонконгом согласно Китайско-Британской совместной декларации, а также Основному закону этого автономного региона. Кроме того, под ограничения попадают банки, которые ведут бизнес с этими субъектами.

До этого Конгресс ввел санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.

Ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.

В свою очередь, Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов.

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