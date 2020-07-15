Трамп утвердил санкции против Китая из-за ситуации с Гонконгом

Меры были введены против ряда лиц и компаний
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге. Также он утвердил исполнительный указ о лишении торгово-экономических преференций.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Документ предусматривает широкий спектр санкций против лиц, организаций и компаний, содействующих Китаю в ограничении автономии Гонконга.
Санкции будут действовать на субъектов, нарушающих обязательства официального Пекина перед Гонконгом согласно Китайско-Британской совместной декларации, а также Основному закону этого автономного региона. Кроме того, под ограничения попадают банки, которые ведут бизнес с этими субъектами.
До этого Конгресс ввел санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.
Ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.
В свою очередь, Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов.