США готовят новые санкции против Беларуси из-за мигрантов на границе

США готовят новый пакет санкций в отношении Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей. В этом вопросе Вашингтон тесно взаимодействует с союзниками в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.
"Мы в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим новые санкции. Мы продолжим привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко за продолжающиеся атаки на демократию, нарушения прав человека и международные норма", - сказал Прайс в ходе брифинга.
По его словам, США продолжат координировать свои действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей.
Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о полном согласовании пятого пакета санкций против Беларуси, который вступит в силу в ближайшие дни.
Отметим, ранее сообщалось, что в "черные списки" ЕС могут попасть до 40 человек и организаций Беларуси.