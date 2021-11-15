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Санкции ЕС против Беларуси из-за мигрантов начнут действовать в ближайшие дни, - Боррель

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Брюссель, Понедельник 15 ноября 2021 19:33
Санкции ЕС против Беларуси из-за мигрантов начнут действовать в ближайшие дни, - Боррель Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз полностью согласовал пятый пакет санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Ограничительные меры начнут действовать в ближайшие дни и затронут организаторов трафика нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы договорились принять новый пакет санкций (против Беларуси - ред.), пятый по счету, который будет введен в действие в ближайшие дни", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

По его словам, главы МИД Евросоюза приняли решение расширить санкции против Беларуси. Теперь, отметил Боррель, ограничительные меры будут направлены на организаторов трафика нелегальных мигрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в "черные списки" ЕС могут попасть до 40 человек и организаций Беларуси.

Отметим, накануне, 15 ноября, министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.

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Евросоюз Беларусь Миграционный кризис
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