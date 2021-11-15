США готують нові санкції проти Білорусі через мігрантів на кордоні

США готують новий пакет санкцій щодо Білорусі через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею. У цьому питанні Вашингтон тісно взаємодіє з союзниками в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Держдепартаменту Неда Прайса.
"Ми в координації з Євросоюзом, нашими партнерами і союзниками готуємо нові санкції. Ми продовжимо притягувати до відповідальності режим Олександра Лукашенка за триваючі атаки на демократію, порушення прав людини і міжнародні норми", - сказав Прайс в ході брифінгу.
За його словами, США продовжать координувати свої дії з союзниками в Європі з питання подальших кроків щодо білоруської влади.
Нагадаємо, напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про повне узгодження п'ятого пакета санкцій проти Білорусі, який набуде чинності найближчими днями.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що у" чорні списки " ЄС можуть потрапити до 40 осіб і організацій Білорусі.