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Санкции ЕС против Беларуси: в "черные списки" могут попасть до 40 человек и организаций

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Брюссель, Понедельник 15 ноября 2021 15:37
Санкции ЕС против Беларуси: в "черные списки" могут попасть до 40 человек и организаций Фото: в ЕС под санкции против Беларуси могут попасть до 40 человек и организаций (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Санкции ЕС против Беларуси получили политическую поддержку на уровне глав МИД Евросоюза. В "черные списки" могут попасть до 40 человек и организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

По его словам, дискуссия по теме Беларуси среди министров иностранных дел ЕС завершилась. Новый пакет санкций против Минска получил политическую поддержку.

"Окончательные детали еще предстоит проработать, но ожидается, что (в санкционный список будут включены - ред.) около 30-40 человек и организаций", - добавил журналист.

Напомним, накануне, 15 ноября, министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.

Как ранее сообщало РБК-Украина, 10 ноября послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси.

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