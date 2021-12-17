США готовят новые пакеты военной помощи Украине, - Салливан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника президента США Джейка Салливана .

"Мы постоянно оцениваем дополнительные потребности (в военной помощи - ред.), которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", - сказал Салливан в ходе выступления в Совете международных отношений.

Он также отметил, что США продолжат военную помощь Украине. Решение о новых поставках будет принимать президент Джо Байден.