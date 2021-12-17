В бюджете США на 2022 год предусмотрена помощь Украине на 756 млн долларов, - Кулеба
Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине на сумму 756 млн долларов. Однако одной из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение 1 млрд долларов поддержки от американских партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время брифинга.
"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 млн долларов, в частности на укрепление безопасности - 400 млн долларов", - рассказал министр.
При этом Кулеба отметил, что одна из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение 1 млрд долларов поддержки от американских партнеров.
Министр также рассказал, что на поддержку ключевых реформ в Украине США выделили более 460 млн долларов, а также очень помогли в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Благодаря помощи Соединенных Штатов украинцы получили около 2 млн 200 тысяч доз вакцин от COVID-19", - резюмировал Кулеба.
Напомним, группа сенаторов США предложила направить Украине в 2022 году военную помощь на 450 млн долларов.
Отметим, 15 декабря Сенат США согласовал оборонный бюджет, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.