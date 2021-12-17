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США готують нові пакети військової допомоги Україні, - Салліван

Автор: Дмитрий Кузнецов

США постійно оцінюють потреби України в додатковій військовій допомозі. Такі пакети активно розглядаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента США Джейка Саллівана.

"Ми постійно оцінюємо додаткові потреби (у військовій допомозі - ред.), які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", - сказав Салліван в ході виступу в Раді міжнародних відносин.

Він також зазначив, що США продовжать військову допомогу Україні. Рішення про нові постачання буде приймати президент Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проєкті бюджету США на 2022 року закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.

Зазначимо, раніше група сенаторів США запропонувала направити Україні в 2022 році військову допомогу на 450 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 грудня Сенат США погодив оборонний бюджет, в якому передбачено 300 млн доларів на військову допомогу Україні.

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