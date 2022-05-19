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США готовят новую партию гаубиц к отправке в Украину: появились фото

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Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 08:32
США готовят новую партию гаубиц к отправке в Украину: появились фото Фото: США отправят Украине гаубицы M777 (facebook.com/DeptofDefense)
Автор: Илона Свиридова

Министерство обороны США готовит новую партию гаубиц M777 к отправке в Украину. А также другую помощь в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Пентагона.

"Морские пехотинцы готовят к отправке буксируемые 155-мм гаубицы M777 вместе с другими поставками и боеприпасами в рамках помощи США в сфере безопасности для Украины", - подписали в Министерстве обороны США опубликованные фото.

Фото: США отправят Украине гаубицы M777 (facebook.com/DeptofDefense)

Напомним, ранее сообщалось, что более 200 украинских военных прошли специальную подготовку для управления гаубицами M777. Большая часть из обещанных пушек уже находятся в Украине и задействованы в боевых действиях против российской армии.

Пентагон полагает, что артиллерия в значительной мере срывает наступление российских войск на Донбассе.

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