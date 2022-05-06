Более 200 украинский военных завершили обучение обращению с гаубицей, - Пентагон
Более 200 украинских военных завершили обучение обращению с гаубицей M777, которые Украине предоставили США. Еще около 150 продолжают тренировки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Американские военные обучают наших бойцов обращению с новым вооружением за пределами Украины.
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, 15 украинских военных прошли подготовку с мобильной радиолокационной системой ПВО Q-64.
В то же время 60 солдат уже завершили учения с бронетранспортерами М-113 и около 50 проходят тренировки по этой системе прямо сейчас.
Отметим, что обучение проводит Национальная гвардия Флориды.
"Недавнее воссоединение этих военнослужащих Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами, как нам сказали, было эмоциональной встречей, учитывая те прочные связи, которые образовались, когда они жили и работали вместе до временного расставания в феврале", - заявил Кирби в начале учений.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США уже начали дополнительную подготовку наших бойцов на своих военных объектах в Германии.
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