ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США готують нову партію гаубиць до відправки в Україну: з'явилися фото

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 19 травня 2022 08:32
США готують нову партію гаубиць до відправки в Україну: з'явилися фото Фото: США відправлять Україні гаубиці M777 (facebook.com/DeptofDefense)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство оборони США готує нову партію гаубиць M777 до відправки в Україну. А також іншу допомогу у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пентагон.

"Морські піхотинці готують до відправки буксирувані 155-мм гаубиці M777 разом з іншими поставками і боєприпасами в рамках допомоги США у сфері безпеки для України", - підписали в Міністерстві оборони США опубліковані фото.

Фото: США відправлять Україні гаубиці M777 (facebook.com/DeptofDefense)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 200 українських військових пройшли спеціальну підготовку для управління гаубицями M777. Велика частина з обіцяних гармат вже знаходяться в Україні і задіяні в бойових діях проти російської армії.

Пентагон вважає, що артилерія значною мірою зриває наступ російських військ на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті