США готовы к проведению новых переговоров Байдена и Путина, - Госдеп

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры между президентами могут состояться, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы считаем, что мы находимся в том моменте, когда другое взаимодействие на уровне лидеров имеет потенциал для продвижения. Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага", - заявил Прайс.

При этом он добавил, что Джо Байден неоднократно заявлял, что готов провести новые переговоры с Путиным.

"Президент Байден неоднократно заявлял, думаю, в последний раз во время его пресс-конференции в прошлом месяце, что мы остаемся открытыми и благоприятными для переговоров (между США и РФ, - ред.) на уровне лидеров", - заявил Прайс.