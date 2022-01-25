ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден открыт к взаимодействию с Путиным, но решения о новых контактах пока нет, - Псаки

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 25 января 2022 20:15
Байден открыт к взаимодействию с Путиным, но решения о новых контактах пока нет, - Псаки Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден всегда готов к взаимодействию со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако пока нет решений о новых контактах двух лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Он (Байден - ред.) всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, возможны ли контакты Байдена и Путина в ближайшее время.

Она подчеркнула, что Байден всегда разговаривал с Путиным прямо и откровенно. По ее словам, пока нельзя спрогнозировать новые контакты двух лидеров.

Напомним, 21 января в Женеве (Швейцария) прошли переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. На встрече обсуждались "гарантии безопасности" для России.

Отметим, по ее итогам Блинкен заявил, что Байден готов к диалогу с Путиным, если в этом возникнет необходимость.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне