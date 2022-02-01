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США готові до проведення нових переговорів Байдена і Путіна, - Держдеп

Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові до нових переговорів між президентом Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним. Переговори між президентами можуть відбутися, якщо це сприятиме зрушенню у двосторонніх переговорах між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми вважаємо, що ми знаходимося в тому моменті, коли інша взаємодія на рівні лідерів має потенціал для просування. Але це буде залежати від того, де ми опинимося після наступного кроку", - заявив Прайс.

При цьому він додав, що Джо Байден неодноразово заявляв, що готовий провести нові переговори з Путіним.

"Президент Байден неодноразово заявляв, думаю, Востаннє під час його прес-конференції минулого місяця, що ми залишаємося відкритими і сприятливими для переговорів (між США і РФ, - ред.) на рівні лідерів", - заявив Прайс.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявляла, що Байден завжди готовий до взаємодії з Путіним, однак поки немає рішень про нові контакти між ними.

Додамо, що 21 січня в Женеві пройшли переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова. На зустрічі обговорювалися "гарантії безпеки" для Росії.

Зазначимо, за її підсумками Блінкен заявив, що Байден готовий до діалогу з Путіним, якщо в цьому виникне необхідність.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВолодимир Путін