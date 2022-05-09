США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины. Это ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя Белого дома.

Что такое ленд-лиз

Во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, которая предусматривала оказание материальной помощи европейским союзникам от США. Закон впервые был принят еще в марте 1941 года, когда война в Европе уже длилась почти полтора года.

Штаты частично или же на безвозмездной основе передавали союзникам:

боеприпасы;

технику;

продовольствие;

стратегическое сырье, в том же числе и нефтепродукты.

В свое время ленд-лиз сыграл важную роль в борьбе с нацизмом.

Почему ленд-лиз является важным для Украины

Законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят еще в апреле обеими палатами Конгресса США. Уже 6 апреля, Сенат поддержал документ. Палата представителей, в свою очередь, проголосовала за него 28 апреля.

После подписи закона, президент США Джо Байден получит расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине различных товаров для ее дальнейшей обороны от российской агрессии. Ленд-лиз обеспечит ускоренную поставку вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на странице в Twitter отреагировал на одобрение закона о ленд-лизе для Украины.

"Благодарны Байдену и народу США за мощную поддержку. Нашим защитникам как можно скорее нужно оружие. Эффективное. Мощное. Современное. Победим!", - заявил он.

На подписание ленд-лиза отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он назвал это историческим шагом.

"Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - подчеркнул глава государства в Twitter.