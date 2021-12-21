США готовы обсуждать предложения России. Рассчитывают начать в январе по линии ОБСЕ

США готовы обсуждать предложения России по "гарантиям безопасности" по нескольким каналам, включая НАТО и ОБСЕ. В Госдепартаменте подчеркнули, что переговоров по этому вопросу без европейских союзников не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Мы видели предложения и комментарии России касательно ее требований по безопасности", - сказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе брифинга, посвященном ее визиту в Украину, Россию и Евросоюз.

По ее словам, в январе следующего года ожидается открытие двустороннего канала с Россией. При этом она отметила, что отдельно пройдут переговоры в рамках совета РФ-НАТО и ОБСЕ.

"Дипломатический путь, работа с нашими союзниками и партнерами, остается нашим предпочтительным путем вперед", - добавила Донфрид.

Она также уточнила, что без союзников и партнеров США в Европе переговоров по предложениям России о европейской безопасности не будет.