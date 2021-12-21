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США готові обговорювати пропозиції Росії. Розраховують почати в січні по лінії ОБСЄ

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Вашингтон, Вівторок 21 грудня 2021 15:55
США готові обговорювати пропозиції Росії. Розраховують почати в січні по лінії ОБСЄ Фото: помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід (twitter.com/PrensaLatina_cu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США готові обговорювати пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки" по декількох каналах, включаючи НАТО і ОБСЄ. У Держдепартаменті підкреслили, що переговорів з цього питання без європейських союзників не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Ми бачили пропозиції і коментарі Росії щодо її вимог з безпеки", - сказала помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід в ході брифінгу, присвяченому її візиту в Україну, Росію і Євросоюз.

За її словами, в січні наступного року очікується відкриття двостороннього каналу з Росією. При цьому вона зазначила, що окремо пройдуть переговори в рамках Ради РФ-НАТО і ОБСЄ.

"Дипломатичний шлях, робота з нашими союзниками і партнерами, залишається нашим кращим шляхом вперед", - додала Донфрід.

Вона також уточнила, що без союзників і партнерів США в Європі переговорів щодо пропозицій Росії про європейську безпеку не буде.

Нагадаємо, напередодні в Росії заявили, що не бачать необхідності підключати Україну до переговорів про "гарантії безпеки".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що США ознайомилися з пропозиціями від Росії щодо "гарантій безпеки". Готуються дати відповідь вже цього тижня.

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