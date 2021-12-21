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РФ не хочет подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности

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Москва, Вторник 21 декабря 2021 12:34
РФ не хочет подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности Фото: заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко (Facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности. В них участвуют только США и РФ.

Об этом заявил заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

"Пока наши проекты договоров были переданы лишь двум субъектам - США и Североатлантическому альянсу. Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии", - рассказал Руденко.

Отметим, союзники НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией о вопросе гарантий безопасности и их формате.

Напомним, США представят России свой перечень обеспокоенностей.

Как ранее сообщали Bloomberg, США ознакомились с предложениями от Российской Федерации по "гарантиям безопасности". Готовятся дать ответ уже на этой неделе.

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