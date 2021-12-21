РФ не хочет подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности

Россия не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности. В них участвуют только США и РФ.

"Пока наши проекты договоров были переданы лишь двум субъектам - США и Североатлантическому альянсу. Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии", - рассказал Руденко.

Отметим, союзники НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией о вопросе гарантий безопасности и их формате.