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США готовы к миру с Ираном

Новости » Политика     08.01.2020 - 18:52
США готовы к миру с Ираном
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Об этом говорится в обращении главы государства к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, трансляция вели американские телеканалы и сайт Белого дома.

Кроме того, Трамп призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.

Также он призвал Иран отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризму. Он отметил, что Великобритания, Франция, Россия и Китай должны "отойти от остатков сделки с Ираном".

Президент США заявил, что стабильности на Ближнем Востоке не будет, до тех пор, "пока Иран не будет разжигать гражданские войны".

Напомним, РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что США будут вводить мощные санкции против Ирана. При этом американский лидер добавил, что потерь среди граждан Ирака в результате ракетного удара Ирана нет, военным базам нанесен минимальный ущерб.

Базу США в Ираке обстреляли с территории Ирана. ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США, взял Корпус стражей исламской революции. Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

США будут вводить мощные санкции против Ирана, - Трамп Трамп: пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп
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