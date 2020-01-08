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США готові до миру з Іраном

Новини » Політика     08.01.2020 - 18:52
США готові до миру з Іраном
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп закликав НАТО почати грати більш активну роль на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном. Про це йдеться у зверненні глави держави до нації після удару Тегерана по американських базах в Іраку, трансляція вели американські телеканали і сайт Білого дому.

Крім того, Трамп закликав НАТО почати грати більш активну роль на Близькому Сході.

Також він закликав Іран відмовитися від своїх ядерних амбіцій і припинити підтримку тероризму. Він зазначив, що Великобританія, Франція, Росія і Китай повинні "відійти від залишків угоди з Іраном".

Президент США заявив, що стабільності на Близькому Сході не буде, доти, "поки Іран не буде розпалювати громадянські війни".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що США будуть вводити потужні санкції проти Ірану. При цьому американський лідер додав, що втрат серед громадян Іраку в результаті ракетного удару Ірану немає, військовим базам завдано мінімальної шкоди.

Базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

США будуть вводити потужні санкції проти Ірану, - Трамп Трамп: поки я президент, у Ірану ніколи не буде ядерної зброї
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп
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