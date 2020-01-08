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США будут вводить мощные санкции против Ирана, - Трамп

Новости » Политика     08.01.2020 - 18:43
США будут вводить мощные санкции против Ирана, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Президент США не уточнил какие именно санкции будут введены против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США будут вводить мощные санкции против Ирана. Об этом он сообщил во время своего обращения к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом американский лидер добавил, что потерь среди граждан Ирака в результате ракетного удара Ирана нет, военным базам нанесен минимальный ущерб.

По словам президента США, "Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира".

Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана, но не уточнил, какие именно.

Напомним, базу США в Ираке обстреляли с территории Ирана. ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США, взял Корпус стражей исламской революции. Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.

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