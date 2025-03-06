ua en ru
Чт, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

США готові на жорсткі санкції проти енергетики РФ заради перемир'я в Україні, - Бессент

Четвер 06 березня 2025 21:05
UA EN RU
США готові на жорсткі санкції проти енергетики РФ заради перемир'я в Україні, - Бессент Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США без вагань запровадять санкції проти російських енергоносіїв, якщо це допоможе досягти припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

За словами глави Мінфіну, Сполучені Штати готові використовувати максимально жорсткі санкції проти енергетики Російської Федерації заради перемир'я в Україні.

"За вказівкою президента Дональда Трампа санкції проти Росії будуть використані відкрито й агресивно для досягнення негайного максимального ефекту", - підкреслив Бессент під час виступу в Economic Club of New York.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що США зараз "активно" тиснуть на Росію та Україну, щоб "посадити" сторони за стіл переговорів.

Він уточнив, що на Росію намагаються натиснути за допомогою конфіскації активів для переозброєння і відновлення України та максимальних санкцій щодо російської енергетики.

Також він допустив, що США можуть посилити санкції проти Росії. Але зазначив, що найважливіше - це виконання таких обмежень.

Додамо, що президент США Дональд Трамп ще в січні допускав, що він введе нові санкції проти Росії, якщо та відмовиться від мирних переговорів з Україною.

При цьому Келлог запевняв, що Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб покласти край війні.

Він уточнював, що можливе посилення обмежень, які стосуються видобутку та експорту нафти.

Також минулого тижня Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік, оскільки дії Москви становлять загрозу для національної безпеки США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
DAILY
Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ