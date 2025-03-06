США готові на жорсткі санкції проти енергетики РФ заради перемир'я в Україні, - Бессент

США без вагань запровадять санкції проти російських енергоносіїв, якщо це допоможе досягти припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

За словами глави Мінфіну, Сполучені Штати готові використовувати максимально жорсткі санкції проти енергетики Російської Федерації заради перемир'я в Україні.

"За вказівкою президента Дональда Трампа санкції проти Росії будуть використані відкрито й агресивно для досягнення негайного максимального ефекту", - підкреслив Бессент під час виступу в Economic Club of New York.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що США зараз "активно" тиснуть на Росію та Україну, щоб "посадити" сторони за стіл переговорів.

Він уточнив, що на Росію намагаються натиснути за допомогою конфіскації активів для переозброєння і відновлення України та максимальних санкцій щодо російської енергетики.

Також він допустив, що США можуть посилити санкції проти Росії. Але зазначив, що найважливіше - це виконання таких обмежень.