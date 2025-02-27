Трамп вирішив продовжити на рік санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про продовження санкцій проти Росії. Обмеження діятимуть ще щонайменше рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ у Федеральному реєстрі.
У документі наголошується, що США вперше запровадили санкції проти Росії ще у 2014 році, коли російські солдати вторглися на українську територію й окупували Крим, а також окремі частини Донецької та Луганської областей.
Після цього перший указ про санкції №13660 від 2014 року американські президенти неодноразово доповнювали за допомогою інших указів, оскільки Росія продовжувала і масштабувала свою агресію.
У документі зазначено, що дії і політика Росії продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, тому санкції "повинні продовжувати діяти після 6 березня 2025 року".
"Тому, відповідно до розділу 202(d) Закону про національні надзвичайні ситуації, я продовжую на один рік дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної у виконавчому указі №13660", - ідеться в новому указі.
Варто зауважити, що указ Трампа поки що не опубліковано. Очікується, що його буде опубліковано завтра, 28 лютого.
Що Трамп говорив про санкції проти Росії
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про готовність посилити санкції проти Росії. Такий сценарій можливий, якщо Росія відмовиться починати мирні переговори з Україною.
Водночас спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог запевняв, що Трамп готовий посилити санкції проти Росії вдвічі, якщо це допоможе завершити війну в Україні.
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