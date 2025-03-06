У Трампа допустили посилення санкцій США проти Росії

США можуть посилити санкції проти Росії. Але найважливіше - це виконання таких обмежень.

Як передає РБК-Україна , про це під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.

Він також нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже три роки, а президент США Дональд Трамп при владі 45 днів.

"Важливі не санкції самі по собі, а виконання цих санкцій. Ми визнаємо, що є можливість зробити це (посилити санкції, - ред.)", - зазначив Келлог.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще в січні допускав, що він введе нові санкції проти Росії, якщо та відмовиться від мирних переговорів з Україною.

При цьому Келлог запевняв, що Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб покласти край війні.

Він уточнював, що можливе посилення обмежень, які стосуються видобутку та експорту нафти.

Також минулого тижня Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік, оскільки дії Москви становлять загрозу для національної безпеки США.

До слова, тільки сьогодні Келлог зазначав, що США розглядають санкції як можливість тиснути на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів.

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