США готові застосувати силу, щоб змусити Венесуелу співпрацювати, - Рубіо

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова застосувати силу для того, щоб змусити уряд Венесуели спвпрацювати із Вашингтоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, яке цитує виступ державного секретаря США Марко Рубіо в Конгресі.
Рубіо під час слухань запевнив, що адміністрація Трампа не зупиниться перед застосуванням сили, щоб змусити виконуючу обов'язки президента Венесуели Делсі Родрігес співпрацювати з США. У Білому домі, додав він, вважають, що "особисті інтереси", мовляв, "мотивуватимуть" Родрігес просувати ключові цілі США у Венесуелі.
"Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не спрацюють... Ми сподіваємося, що це не виявиться необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від нашого обов’язку перед американським народом та нашої місії в цій півкулі", - заявив він.
Віцепрезидент при режимі диктатора Ніколаса Мадуро, Родрігес зобов'язалася відкрити енергосектор країни для компаній з США та забезпечити пільговий доступ до нафтового виробництва. Також вона зобов'язалася витрачати гроші від продажу нафти для купівлі американських товарів.
США наразі співпрацюють саме з Родрігес, яка понад сім років була віцепрезидентом при Мадуро, а не з лідером венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. Проте Вашингтон явно притримує цей варіант, як "запасний": так, Рубіо хоче зустрітися з Мачадо 28 січня після слухань у Сенаті.
Нагадаємо, кілька днів тому виконувач обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна втомилася від втручання США. Вона наголосила, що "вирішувати наші питання мають самі венесуельські політики". Заява стала доволі несподіваною, враховуючи ситуація навколо країни.
Родрігес прийшла до влади після того, як 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. Метою операції стало затримання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес.
Після операції Трамп заявив, що США беруть під контроль нафтову промисловість Венесуели. За його словами, тимчасова влада Венесуели передасть Сполученим Штатам від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти.