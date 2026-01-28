США готовы применить силу, чтобы заставить Венесуэлу сотрудничать, - Рубио

Рубио во время слушаний заверил, что администрация Трампа не остановится перед применением силы, чтобы заставить исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сотрудничать с США. В Белом доме, добавил он, считают, что "личные интересы", мол, будут "мотивировать" Родригес продвигать ключевые цели США в Венесуэле.

"Мы готовы применить силу, чтобы обеспечить максимальное сотрудничество, если другие методы не сработают... Мы надеемся, что это не окажется необходимым, но мы никогда не будем уклоняться от нашего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии", - заявил он.

Вице-президент при режиме диктатора Николаса Мадуро, Родригес обязалась открыть энергосектор страны для компаний из США и обеспечить льготный доступ к нефтяному производству. Также она обязалась тратить деньги от продажи нефти для покупки американских товаров.

США сейчас сотрудничают именно с Родригес, которая более семи лет была вице-президентом при Мадуро, а не с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Однако Вашингтон явно придерживает этот вариант, как "запасной": так, Рубио хочет встретиться с Мачадо 28 января после слушаний в Сенате.