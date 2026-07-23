ua en ru
Чт, 23 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США "готовы вмешаться" в войну РФ против Украины, но есть условие, - Рубио

13:19 23.07.2026 Чт
2 мин
Глава Госдепа США раскрыл план Трампа
aimg Юлия Капитонова
США "готовы вмешаться" в войну РФ против Украины, но есть условие, - Рубио Фото: Марк Рубио, государственный секретарь США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

США готовы вмешаться в ход российско-украинской войны, как только появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам американского дипломата, США все еще готовы сделать все возможное для подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

"Мы готовы сыграть любую положительную роль, которую сможем, чтобы покончить с войной. Для этого понадобится нечто, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина", - подчеркнул Рубио.

Об этом он заявил после завершения переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля в Маниле.

Более того, глава Госдепа публично признал, что предыдущие усилия команды Трампа в этом вопросе были безуспешными.

Однако Вашингтон готов продолжить работу, если заметит значительные изменения.

"Если условия и обстоятельства изменились так, что это стало возможным, мы готовы действовать. Президент предан этому делу, и каждый день, если мы увидим возможность изменить ситуацию к лучшему, мы это сделаем", - пообещал Рубио.

Американский дипломат также добавил, что Трамп считает российско-украинскую войну "глупой" и "бессмысленной".

Кстати, раньше мы рассказывали, какое именно требование к Украине Лавров выдвинул Рубио во время встречи 23 июля.

Кроме того, выяснилось, что Кремль заинтересовался новым "предсказанием" Трампа по Украине и РФ.

Также стало известно, как Рубио оценивает текущее положение дел в мирных усилиях по Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Марко Рубио Лавров Война России против Украины
Новости
Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио
Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио
Аналитика
Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины
Катерина Гончарова, Василина Копытко Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины