США готові продавати венесуельську нафту Росії та Китаю, - Трамп

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Це - одна зі складових плану США: так, державний секретар Марко Рубіо розповів, що Сполучені Штати почнуть у Венесуелі триетапний процес, перший з яких передбачає видобування нафти.

Міністр енергетики США Кріс Райт нещодавно повідомив, що Сполучені Штати продаватимуть венесуельську нафту "безстроково". За його словами, виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки.

Також 9 січня стало відомо, що Індія готова купувати нафту з Венесуели за умови, що США нададуть на це дозвіл. До закупівель готові долучитися топові індійські компанії, в тому числі Reliance, яка володіє найбільшим в світі нафтопереробним заводом.

Венесуельська нафта сорту Merey відноситься до "важких сортів", проте Reliance має два НПЗ в Гуджараті, які можуть переробляти до 1,4 млн барелів нафти таких сортів на добу.