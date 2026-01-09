Індія готова купувати венесуельську нафту: потрібен дозвіл США
В Індії готові купувати нафту з Венесуели за умови, що США нададуть на це дозвіл. До закупівель готові долучитися топові індійські компанії, в тому числі Reliance, яка володіє найбільшим в світі нафтопереробним заводом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Індійські компанії заявили, що готові купувати нафту з Венесуели, якщо США нададуть відповідний дозвіл на продаж покупцям, які не пов'язані зі Сполученими Штатами. Придбання нафти з Венесуели може стати прийнятним варіантом для зменшення імпорту російської нафти Індією.
Венесуельська нафта сорту Merey відноситься до "важких сортів", проте Reliance має два НПЗ в Гуджараті, які можуть переробляти до 1,4 млн барелів нафти таких сортів на добу.
"Ми чекаємо чітких роз’яснень щодо доступу неамериканських покупців до венесуельської нафти й розглянемо можливість її придбання з дотриманням усіх вимог", - сказали виданню в пресслужбі компанії.
Окрім Reliance індійські державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp також готові розглянути можливість придбання нафти з Венесуели. До закупівель теоретично можуть приєднатися також HPCL-Mittal Energy, Nayara Energy, IOC та Mangalore Refinery and Petrochemicals.
При цьому фактично це буде відновлення імпорту. Річ у тім, що Індія імпортувала венесуельську нафту до квітня 2025 року - поки президент США Дональд Трамп не ввів мита для її покупців.
Зазначимо, що за заявою Трампа, тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Це - одна зі складових плану США: так, державний секретар Марко Рубіо розповів, що Сполучені Штати почнуть у Венесуелі триетапний процес, перший з яких передбачає видобування нафти.
Міністр енергетики США Кріс Райт нещодавно повідомив, що Сполучені Штати продаватимуть венесуельську нафту "безстроково". За його словами, виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки.
А Трамп анонсував на 9 січня зустріч в Білому домі з топменеджерами найбільших нафтових компаній США. Трамп очікує, що вони погодяться інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 мільярдів доларів.