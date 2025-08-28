США готові підтримати європейську коаліцію для захисту України після війни, - FT

Як повідомило джерела видання, США готові надати розвідувальні засоби і контроль над ситуацією на полі бою будь-якій західній оборонній силі в післявоєнній Україні. Вони також взяти участь у створенні європейського щита протиповітряної оборони для країни.

Цей крок свідчить про помітну зміну позиції Білого дому. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що його країна не братиме участі в подібній коаліції.

Коаліція для захисту України

Коаліція охочих захистити Україну після війни була створена у відповідь на відмову Вашингтона брати участь у цих ініціативах. Майже через півроку США почали змінювати свою позицію.

Україна вимагає гарантій безпеки як частину мирної угоди, щоб захистити себе від майбутньої агресії Росії. Американські військові та представники нацбезпеки повідомили європейським союзникам, що США можуть надати розвідку, командні структури та критичні системи, необхідні для підтримки безпеки українського неба.

Роль Європи та участь США

У березні Франція і Велика Британія оголосили про створення коаліції, заявивши про готовність розглядати варіанти розгортання десятків тисяч військових для місій на суходолі, у повітрі та на морі, а також для моніторингу режиму припинення вогню.

Ідея полягала в тому, щоб дати українській армії можливість відновитися і перетворитися на "сталевого дикобраза", якого Росія більше не наважилася б атакувати.

Публічно це виглядало як демонстрація підтримки Києву. Однак за зачиненими дверима європейські чиновники визнавали, що без США реалізувати подібні плани неможливо.

Трамп змінює курс

Відтоді Трамп виявив ознаки роздратування в переговорах із Володимиром Путіним і налагодив тісніший контакт із Володимиром Зеленським. За словами джерел, американський президент усвідомив, що його мета - досягнення миру, а також прагнення здобути Нобелівську премію миру - вимагає участі США в забезпеченні стабільності.

Додатковим фактором стала обіцянка Європи збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, що зміцнило довіру до союзників у Білому домі.

Перспективи та невизначеності

За даними джерел, попередні обриси гарантій безпеки можуть з'явитися "скоро". Однак багато що залишається незрозумілим - які країни направлять війська, в якій кількості, і чи погодиться Путін на їхню присутність.

Мирна угода поки що залишається недосяжною, але європейські чиновники обережно висловлюють оптимізм, що ключовий бар'єр - відмову США від участі - вдалося подолати.

"Президент Трамп і його команда з нацбезпеки продовжують вести переговори з російськими та українськими офіційними особами про двосторонню зустріч, щоб зупинити вбивства і завершити війну", - заявив представник Білого дому.

За його словами, це не відповідає національним інтересам - далі обговорювати ці питання публічно.