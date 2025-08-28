США готовы поддержать европейскую коалицию для защиты Украины после войны, - FT

США сигнализировали о готовности поддержать европейскую коалицию для защиты Украины. Ранее Дональд Трамп отказывался от такого участия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как сообщил источники издания, США готовы предоставить разведывательные средства и контроль над ситуацией на поле боя любой западной оборонной силе в послевоенной Украине. Они также принять участие в создании европейского щита противовоздушной обороны для страны.
Этот шаг свидетельствует о заметном изменении позиции Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна не будет принимать участия в подобной коалиции.
Коалиция желающих защитить Украину после войны была создана в ответ на отказ Вашингтона участвовать в этих инициативах. Почти через полгода США начали менять свою позицию.
Украина требует гарантий безопасности как часть мирного соглашения, чтобы защитить себя от будущей агрессии России. Американские военные и представители нацбезопасности сообщили европейским союзникам, что США могут предоставить разведку, командные структуры и критические системы, необходимые для поддержания безопасности украинского неба.
В марте Франция и Великобритания объявили о создании коалиции, заявив о готовности рассматривать варианты развертывания десятков тысяч военных для миссий на суше, в воздухе и на море, а также для мониторинга режима прекращения огня.
Идея заключалась в том, чтобы дать украинской армии возможность восстановиться и превратиться в "стального дикобраза", которого Россия больше не решилась бы атаковать.
Публично это выглядело как демонстрация поддержки Киеву. Однако за закрытыми дверями европейские чиновники признавали, что без США реализовать подобные планы невозможно.
С тех пор Трамп проявил признаки раздражения в переговорах с Владимиром Путиным и наладил более тесный контакт с Владимиром Зеленским. По словам источников, американский президент осознал, что его цель - достижение мира, а также стремление получить Нобелевскую премию мира - требует участия США в обеспечении стабильности.
Дополнительным фактором стало обещание Европы увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, что укрепило доверие к союзникам в Белом доме.
По данным источников, предварительные очертания гарантий безопасности могут появиться "скоро". Однако многое остается неясным - какие страны направят войска, в каком количестве, и согласится ли Путин на их присутствие.
Мирное соглашение пока остается недосягаемым, но европейские чиновники осторожно выражают оптимизм, что ключевой барьер - отказ США от участия - удалось преодолеть.
"Президент Трамп и его команда по нацбезопасности продолжают вести переговоры с российскими и украинскими официальными лицами о двусторонней встрече, чтобы остановить убийства и завершить войну", - заявил представитель Белого дома.
По его словам, это не отвечает национальным интересам - дальше обсуждать эти вопросы публично.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Тампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, на которой обсуждались гарантии безопасности для Украины.
Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако заявил, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров.