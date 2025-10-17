США готові допомогти з відновленням пошкодженої енергосистеми України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом. Вони обговорили підтримку української енергосистеми та потенційні спільні проєкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Telegram .

"Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми. Для нас важливий розвиток співпраці між Україною та США, зокрема збільшення присутності американського бізнесу в Україні", - зазначив глава держави.

Зеленський розповів Райту про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів.

"Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики", - повідомив президент.

Удари по енергетиці

З 2022 року російські окупанти систематично атакують енергетичну інфраструктуру України. У серпні цього року РФ знову відновила масовані обстріли енергооб’єктів, а диктатор Володимир Путін відкрито заявив, що такі удари триватимуть.

Останній масований удар РФ здійснила 16 жовтня, застосувавши близько 300 дронів і 37 ракет по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок атак постраждали газові об’єкти, особливо на Харківщині, а також відбулося відключення електроенергії в восьми регіонах.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських ударів сьогодні зранку, 17 жовтня, у кількох областях за розпорядженням "Укренерго" введені аварійні відключення світла.

Йдеться про Київську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Вчора ввечері 16 жовтня "Укренерго" також наказало ввести на всій території України екстрені відключення електроенергії.

Детальніше про те, як Росія змінила тактику ударів по енергооб'єктах України, - в матеріалі РБК-Україна.