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США готові допомогти Румунії у розслідуванні можливого падіння дронів РФ, - Держдеп

Четвер 25 липня 2024 02:13
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США готові допомогти Румунії у розслідуванні можливого падіння дронів РФ, - Держдеп Фото: Метью Міллер, речник Держдепу США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки готові сприяти Румунії у розслідуванні вибухів на кордоні з РФ під час вчорашньої російської повітряної атаки. А також щодо можливого падіння на румунській території уламків дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера під час брифінгу у Вашингтоні.

Американський чиновник відповів за запитання представників ЗМІ щодо повідомлень про можливі наслідки у Румунії через російську "Шахедну" атаку у ніч проти 24 липня по Одеській області. Тоді румунські Повітряні сили також піднімали F-16.

"Я так розумію, що уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу", - сказав Міллер, пояснюючи позицію Вашингтона.

Він додав, що американська сторона "повністю довіряє цьому розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною", а також "дякує їм за професійне та цілеспрямоване проведення".

"Ми продовжуватимемо оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією, щойно вона стане нам доступною", - сказав представник Держдепу.

Він уточнив, що США не залучені до процесу моніторингу, позаяк "розслідування веде румунська влада".

"Очевидно, це на їхній землі. Якби вони попросили нас про співпрацю, звичайно, ми були б готові це зробити, але це розслідування, яке вони проводять", - констатував Міллер.

Що передувало

Нагадаємо, вчора вночі у прикордонні Румунії лунала повітряна тривога на тлі чергової атаки РФ по території України із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед". Ці дрони, зокрема, атакувала Ізмаїл та Ізмаїльський район Одеської області.

Також повідомлялося, що на півночі повіту Тульча у Румунії було чути вибухи. В цей час російські дрони наближалися до кордону цієї країни.

Пізніше в Міноборони Румунії заявив, що на території цього округу поки що не виявили уламків російських безпілотників.

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Сполучені Штати Америки Румунія Війна Росії проти України Атака дронів
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